Британский комедийно-детективный сериал «Агата Рэйзин» снят по мотивам произведений шотландской писательницы М. К. Битон. Действие происходит в небольшой британской деревне. В центре событий оказывается профессиональная пиарщица по имени Агата Рэйзин, которая переехала из Лондона. Там судьба неожиданно предоставила ей шанс попробовать себя в качестве детектива. Героине предстоит раскрыть сразу несколько убийств. Со своим природным любопытством и острым умом 53-летняя Агата точно доберется до сути.