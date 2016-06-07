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Постер к сериалу Агата Рэйзин
Постер к сериалу Агата Рэйзин
Постер к сериалу Агата Рэйзин
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Агата Рэйзин
Постер к сериалу Агата Рэйзин
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
5 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Агата Рэйзин
Агата Рэйзин (2014 - …) Agatha Raisin 16+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Acorn TV
Продолжительность 25 часов 0 минут
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О чем сериал

Британский комедийно-детективный сериал «Агата Рэйзин» снят по мотивам произведений шотландской писательницы М. К. Битон. Действие происходит в небольшой британской деревне. В центре событий оказывается профессиональная пиарщица по имени Агата Рэйзин, которая переехала из Лондона. Там судьба неожиданно предоставила ей шанс попробовать себя в качестве детектива. Героине предстоит раскрыть сразу несколько убийств. Со своим природным любопытством и острым умом 53-летняя Агата точно доберется до сути.

Агата Рэйзин - трейлер четвертого сезона
Агата Рэйзин
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэтью Хорн
Мэтью Хорн
Эшли Дженсен
Эшли Дженсен
Джейми Гловер
Marcia Warren
Кэти Уикс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Агата Рэйзин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
Агата Рэйзин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 3 эпизода
 
Агата Рэйзин - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 7 эпизодов
 
Агата Рэйзин - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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