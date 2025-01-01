В 1 сезоне сериала «Ростов-2» в центре событий вновь оказывается бывший преступник и ныне ярый борец с преступностью – Козырев. Тяжелая утрата заставила его изменить свои жизненные взгляды и встать на сторону правосудия. Козырь охотится за преступниками, добиваясь того, чтобы они понесли наказание за свои деяния. Его главный враг – Ртищев – тоже пережил большую трагедию в своей жизни. После этого он окончательно утратил сострадание и милосердие. Противостояние Козыря и Ртищева становится еще более отчаянным и непримиримым, поскольку у обоих больше нет никого из близких. А собственная жизнь ни для кого из них не представляет большой ценности.