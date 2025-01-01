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Ростов 2 2024, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Ростов 2 Сезоны Сезон 1

Rostov 2
Название Сезон 1
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ростов 2»

В 1 сезоне сериала «Ростов-2» в центре событий вновь оказывается бывший преступник и ныне ярый борец с преступностью – Козырев. Тяжелая утрата заставила его изменить свои жизненные взгляды и встать на сторону правосудия. Козырь охотится за преступниками, добиваясь того, чтобы они понесли наказание за свои деяния. Его главный враг – Ртищев – тоже пережил большую трагедию в своей жизни. После этого он окончательно утратил сострадание и милосердие. Противостояние Козыря и Ртищева становится еще более отчаянным и непримиримым, поскольку у обоих больше нет никого из близких. А собственная жизнь ни для кого из них не представляет большой ценности.

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Список серий сериала Ростов 2 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
График выхода всех сериалов
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