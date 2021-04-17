Украинский мелодраматический мини-сериал «Наперекор судьбе» – это история о молодой следовательнице по имени Рита Сорокина. Она закончила юрфак и стала оперативником, как и ее отец. И родитель девушки, и любимый человек Артем, тоже работающий в органах, не рассказывают ей о подробностях гибели ее матери. Трагедия произошла в связи со случайным возгоранием. Рита сомневается, что это был несчастный случай, и проводит собственное расследование. Она узнает, что мать изменяла отцу, и он может быть причастен к произошедшему.