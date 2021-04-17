Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Наперекор судьбе
Постер к сериалу Наперекор судьбе
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Наперекор судьбе
Наперекор судьбе (2021 - 2021) Наперекор судьбе 12+
Год выпуска 2021
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТБ
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Украинский мелодраматический мини-сериал «Наперекор судьбе» – это история о молодой следовательнице по имени Рита Сорокина. Она закончила юрфак и стала оперативником, как и ее отец. И родитель девушки, и любимый человек Артем, тоже работающий в органах, не рассказывают ей о подробностях гибели ее матери. Трагедия произошла в связи со случайным возгоранием. Рита сомневается, что это был несчастный случай, и проводит собственное расследование. Она узнает, что мать изменяла отцу, и он может быть причастен к произошедшему.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кирилл Кузнецов
Кирилл Кузнецов
Софья Ардова
Софья Ардова
Александр Наумов
Александр Наумов
Константин Октябрьский
Константин Октябрьский
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Наперекор судьбе - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Приложение киноафиши