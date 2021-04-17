В 1 сезоне сериала «Наперекор судьбе» Рита Сорокина унаследовала от своего отца повышенное чувство долга и тягу к справедливости. Поэтому она поступила на юридический факультет и пошла работать в правоохранительные органы. Девушка хочет выяснить, при каких обстоятельствах произошел пожар, в котором погибла ее мать. Вскоре выясняется, что мать Риты не была верна отцу, и он автоматически оказывается в числе подозреваемых. Но Рита не сомневается в непричастности отца. Одновременно с расследованием у Риты возникают трудности, связанные с предпринимателем Михаилом Видновским. Он хочет, чтобы полиция закрыла глаза на уголовное преступление.