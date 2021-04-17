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Наперекор судьбе 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Наперекор судьбе
Киноафиша Сериалы Наперекор судьбе Сезоны Сезон 1

Наперекор судьбе 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наперекор судьбе»

В 1 сезоне сериала «Наперекор судьбе» Рита Сорокина унаследовала от своего отца повышенное чувство долга и тягу к справедливости. Поэтому она поступила на юридический факультет и пошла работать в правоохранительные органы. Девушка хочет выяснить, при каких обстоятельствах произошел пожар, в котором погибла ее мать. Вскоре выясняется, что мать Риты не была верна отцу, и он автоматически оказывается в числе подозреваемых. Но Рита не сомневается в непричастности отца. Одновременно с расследованием у Риты возникают трудности, связанные с предпринимателем Михаилом Видновским. Он хочет, чтобы полиция закрыла глаза на уголовное преступление.

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Список серий 1-го сезона сериала «Наперекор судьбе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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