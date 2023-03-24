Меню
Большие надежды
Новости
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие.
24 марта 2023 15:00
Финн Уайтхед попадает под влияние Оливии Колман в трейлере новой экранизации «Больших надежд»
Адаптация романа Чарльза Диккенса от создателя «Острых козырьков».
17 февраля 2023 13:34
Вышел первый тизер мини-сериала «Большие надежды» с Оливией Колман в роли мисс Хэвишем
Разработкой шоу занимается создатель «Остры козырьков» Стивен Найт.
7 февраля 2023 14:57
