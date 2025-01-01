Меню
Сериалы
Большие надежды
Кадры из сериала «Большие надежды»
Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности
Под ударом даже Красный Страж и Человек-паук: 3 самых шокирующих смерти, которые могут случиться в «Судном дне»
Хоть сериал и закрыли, но точку поставили красивую: чем закончился сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином
Интригу держали почти 10 лет: исполнитель роли Уилла подтвердил самую мрачную фан-теорию — победа над Векной ничего не решит
Эту деталь в фильме почти не объяснили: что за арка на самом деле забрала Сириуса Блэка — роль Беллатрисы сильно преувеличили
9 лет назад Netflix выдал один из лучших Sci-Fi 2010-х, и закрыл его на 2-м сезоне – зрители этого не простили (даже объявляли голодовку)
Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)
Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»
«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно
«Посмотрел 18 серий за сутки»: индийский трукрайм «рвет» мировой топ Netflix – оценки на уровне «Одних из нас» и «Хода королевы»
Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы
