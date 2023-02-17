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Киноафиша Новости Финн Уайтхед попадает под влияние Оливии Колман в трейлере новой экранизации «Больших надежд»

Финн Уайтхед попадает под влияние Оливии Колман в трейлере новой экранизации «Больших надежд»

17 февраля 2023 13:34
Финн Уайтхед попадает под влияние Оливии Колман в трейлере новой экранизации «Больших надежд»

Адаптация романа Чарльза Диккенса от создателя «Острых козырьков».

Кабельный канала FX представил полноценный трейлер шестисерийной адаптации «Больших надежд» Чарльза Диккенса. Ведущие роли в очередной экранизации классического произведения сыграли обладательница премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка») и звезда военной драмы Кристофера Нолана «Дюнкерк» Финн Уайтхед.

Действие развернется в XIX веке. В предстоящем мини-сериале расскажут историю взросления Пипа (Уайтхед) — сироты, жаждущего лучшей участи. В его жизни внезапно происходит поворотный момент. Благодаря действиям таинственного благодетеля, открывающего перед парнем неожиданные перспективы, Пип переезжает на обучение в Лондон и становится подающим большие надежды молодым человеком. Там ему придется столкнуться с соблазнами большого города. За путешествием героя все это время втайне наблюдает похожая на привидение загадочная богатая леди Хэвишем (Колман).

В качестве шоураннера и сценариста проекта выступает создатель «Острых козырьков» и «Табу» Стивен Найт. В производственную команду вместе с ним и продюсерами из BBC вошли сэр Ридли Скотт и Том Харди, с которым Найт ранее работал над недавней телевизионной экранизацией диккенсовской «Рождественской песни». В остальной каст костюмированной исторической драмы вошли Шалом Брюн-Фрэнклин, Том Свит, Джанни Калькетти, Мэтт Берри, Джонни Харрис, Хейли Сквайрс и Тристан Гравель.

Двухсерийная премьера «Больших надежд» состоится 26 марта эксклюзивно на цифровой платформе Hulu, а в дальнейшем эпизоды будут выходить в традиционном еженедельном формате.

Фото: BBC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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