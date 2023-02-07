Вышел первый тизер мини-сериала «Большие надежды» с Оливией Колман в роли мисс Хэвишем

Телеканал BBC выпустил первый тизер мини-сериала «Большие надежды» по одноименному роману классика викторианской литературы Чарльза Диккенса. Главные роли в адаптации исполнили Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Том Свит («Где соприкасаются руки»), Шалом Брюн-Фрэнклин («Тор: Рагнарек») и Эшли Томас («Черное зеркало»).

«Большие надежды» –– история взросления сироты Пипа, который жаждет получить от жизни все, что только может. По иронии судьбы, он знакомится с таинственными и эксцентричными мисс Хэвишем (Колман) и Эстеллой (Брюн-Фрэнклин), которые показывают ему темную сторону мира денег и славы. Окружающие возлагают на Пипа большие надежды, из-за чего герой оказывается поставлен перед непростым выбором, который определит его дальнейшую судьбу и то, каким человеком он станет.

Разработкой шоу руководит Стивен Найт, создатель исторического криминального сериала «Острые козырьки». Ранее Найт уже адаптировал произведения Диккенса для экрана — в 2019 году он выпустил мини-сериал по сказочной повести писателя «Рождественская песнь в прозе». Постановщиками «Больших надежд» выступают Брэйди Худ («Молодой Морс») и Самира Радси («Роковой патруль»).

Дата премьеры мини-сериала пока неизвестна.