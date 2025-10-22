Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса

Одновременно и 40-летний неудачник, и 18-летний бродяга: как Мурило Бенисио умудрился сыграть сразу трех героев в «Клоне»

Эта нелепая ошибка с Королевским Потрошителем в «Ванпанчмене» убедила зрителей: 3 сезон не спасет даже чудо

Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм

«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0