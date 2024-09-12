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Старик 2022 - 2024, 2 сезон
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Сезон 2
The Old Man
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
12 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
11 часов 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
7.5
IMDb
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Список серий сериала Старик
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
8
VIII
Сезон 2
Серия 1
12 сентября 2024
9
IX
Сезон 2
Серия 2
12 сентября 2024
10
X
Сезон 2
Серия 3
19 сентября 2024
11
XI
Сезон 2
Серия 4
26 сентября 2024
12
XII
Сезон 2
Серия 5
3 октября 2024
13
XIII
Сезон 2
Серия 6
10 октября 2024
14
XIV
Сезон 2
Серия 7
17 октября 2024
15
XV
Сезон 2
Серия 8
24 октября 2024
График выхода всех сериалов
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