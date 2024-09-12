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Старик 2022 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Старик
Киноафиша Сериалы Старик Сезоны Сезон 2

The Old Man
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Список серий сериала Старик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
8 VIII
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2024
9 IX
Сезон 2 Серия 2
12 сентября 2024
10 X
Сезон 2 Серия 3
19 сентября 2024
11 XI
Сезон 2 Серия 4
26 сентября 2024
12 XII
Сезон 2 Серия 5
3 октября 2024
13 XIII
Сезон 2 Серия 6
10 октября 2024
14 XIV
Сезон 2 Серия 7
17 октября 2024
15 XV
Сезон 2 Серия 8
24 октября 2024
График выхода всех сериалов
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