В 1 сезоне сериала «Старик» обычный немолодой мужчина Дэн Чейз живет в своем небольшом доме в одном из отдаленных от столицы американских штатов. Но однажды его тихое и мирное существование прерывается вторжением опасного чужака. Киллер пытается расправиться с Чейзом в его собственном доме. Герою удается спастись, но он понимает, что спокойная жизнь ему теперь не светит: кто-то прознал о его темном прошлом. Выясняется, что много лет назад Дэн был агентом ЦРУ. Он давно порвал с этой опасной и утомительной карьерой, но система не намерена так легко отпускать человека, который слишком много знает.