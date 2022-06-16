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Старик 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Старик
Киноафиша Сериалы Старик Сезоны Сезон 1

The Old Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 9 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Старик»

В 1 сезоне сериала «Старик» обычный немолодой мужчина Дэн Чейз живет в своем небольшом доме в одном из отдаленных от столицы американских штатов. Но однажды его тихое и мирное существование прерывается вторжением опасного чужака. Киллер пытается расправиться с Чейзом в его собственном доме. Герою удается спастись, но он понимает, что спокойная жизнь ему теперь не светит: кто-то прознал о его темном прошлом. Выясняется, что много лет назад Дэн был агентом ЦРУ. Он давно порвал с этой опасной и утомительной карьерой, но система не намерена так легко отпускать человека, который слишком много знает.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Старик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
1 I
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2022
2 II
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2022
3 III
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2022
4 IV
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2022
5 V
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2022
6 VI
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2022
7 VII
Сезон 1 Серия 7
21 июля 2022
График выхода всех сериалов
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