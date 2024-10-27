Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Спецназ: Львица 2023 - 2024, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Спецназ: Львица
Сезоны
Сезон 2
Special Ops: Lioness
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
27 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Спецназ: Львица
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Берегись старого солдата
Beware the Old Soldier
Сезон 2
Серия 1
27 октября 2024
Я люблю свою страну
I Love My Country
Сезон 2
Серия 2
27 октября 2024
И вот появился паук
Along Came a Spider
Сезон 2
Серия 3
3 ноября 2024
Пятьсот детей
Five Hundred Children
Сезон 2
Серия 4
10 ноября 2024
2831
Сезон 2
Серия 5
17 ноября 2024
2831
Сезон 2
Серия 6
24 ноября 2024
У дьявола есть тузы
The Devil Has Aces
Сезон 2
Серия 7
1 декабря 2024
Компас указывает на дом
The Compass Points Home
Сезон 2
Серия 8
8 декабря 2024
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667