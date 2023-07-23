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Спецназ: Львица 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спецназ: Львица
Киноафиша Сериалы Спецназ: Львица Сезоны Сезон 1

Special Ops: Lioness
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спецназ: Львица»

В 1 сезоне сериала «Львица» события происходят в современной Америке, в разгар правительственной борьбы с терроризмом. Сюжет вращается вокруг молодого морского пехотинца, верой и правдой служащего государству. Однажды его забирают из армии и вербуют как секретного агента. Он должен проникнуть в самое сердце крупнейшей террористической организации. Ею управляет безжалостный и неуловимый человек, подобраться к которому практически невозможно. Есть лишь один путь – завоевать сердце его юной дочери. Герой берется за задание, даже не подозревая, какие испытания ждут его впереди.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Спецназ: Львица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Принесенные в жертву солдаты Sacrificial Soldiers
Сезон 1 Серия 1
23 июля 2023
Избиение The Beating
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2023
Ушиб как кулак Bruise Like a Fist
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2023
Выбор неудачи The Choice of Failure
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2023
Правда - это самая хитроумная ложь Truth is the Shrewdest Lie
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2023
Ложь - это правда The Lie is the Truth
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2023
Желаю, чтобы битва прекратилась Wish the Fight Away
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2023
Исчезновение иллюзии порядка Gone is the Illusion of Order
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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