В 1 сезоне сериала «Львица» события происходят в современной Америке, в разгар правительственной борьбы с терроризмом. Сюжет вращается вокруг молодого морского пехотинца, верой и правдой служащего государству. Однажды его забирают из армии и вербуют как секретного агента. Он должен проникнуть в самое сердце крупнейшей террористической организации. Ею управляет безжалостный и неуловимый человек, подобраться к которому практически невозможно. Есть лишь один путь – завоевать сердце его юной дочери. Герой берется за задание, даже не подозревая, какие испытания ждут его впереди.