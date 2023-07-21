Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Спецназ: Львица
Новости
Новости о сериале «Спецназ: Львица»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Спецназ: Львица»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Флэш», триллер с Николь Кидман и ретрокомедия Франсуа Озона
На этой неделе стриминги предлагают наказать преступников, найти украденное колье, предотвратить террористическую атаку и предаться воспоминаниям о любви.
Написать
21 июля 2023 15:00
Вышел трейлер шпионского триллера Тейлора Шеридана «Спецназ: Львица» с Зои Салданой
В шоу также снялись Николь Кидман и Морган Фриман.
Написать
9 июня 2023 11:14
Морган Фриман получил роль в сериале Тейлора Шеридана «Львица»
Ранее к шпионском триллеру подключились Зои Салдана и Николь Кидман.
Написать
16 января 2023 13:24
Николь Кидман сыграет в сериале Тейлора Шеридана «Львица»
В шоу про ЦРУ также снимется Зои Салдана.
Написать
6 января 2023 11:50
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667