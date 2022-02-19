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Бабуля 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бабуля
Киноафиша Сериалы Бабуля Сезоны Сезон 1

Бабуля 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бабуля»

В 1 сезоне сериала «Бабуля» после ухода на пенсию Арина Ивановна утратила смысл существования. Раньше она беззаветно отдавала себя работе, а сейчас просто не понимает, куда ей девать свою нерастраченную энергию. Тем временем ее домочадцы погружены в свои заботы. Дочь переживает конфликт с неверным возлюбленным, а внук Виталик страдает от безответной любви. Чтобы переключить их внимание, Арина Ивановна выбирает весьма нетривиальный способ. Она объявляет им, что скоро умрет, и решает напоследок отвести близких на свою малую родину – в город Светлогорье. Бабуля и сама не была там 40 лет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бабуля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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