В 1 сезоне сериала «Бабуля» после ухода на пенсию Арина Ивановна утратила смысл существования. Раньше она беззаветно отдавала себя работе, а сейчас просто не понимает, куда ей девать свою нерастраченную энергию. Тем временем ее домочадцы погружены в свои заботы. Дочь переживает конфликт с неверным возлюбленным, а внук Виталик страдает от безответной любви. Чтобы переключить их внимание, Арина Ивановна выбирает весьма нетривиальный способ. Она объявляет им, что скоро умрет, и решает напоследок отвести близких на свою малую родину – в город Светлогорье. Бабуля и сама не была там 40 лет.