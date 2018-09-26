В 6 сезоне 2 серии сериала «Полиция Чикаго» одна из пациенток чикагской клиники исчезает после возгорания в небоскребе. Сотрудники разведывательного подразделения выясняют, что девушка достала из своего организма чип, связанный с работорговлей.
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