Полиция Чикаго, список сезонов
Chicago P.D.
18+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
11
голосов
8.1
IMDb
Список сезонов сериала «Полиция Чикаго»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
8 января 2014 - 21 мая 2014
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
24 сентября 2014 - 20 мая 2015
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
30 сентября 2015 - 25 мая 2016
Сезон 4 / Season 4
23 эпизода
21 сентября 2016 - 17 мая 2017
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
27 сентября 2017 - 9 мая 2018
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
26 сентября 2018 - 22 мая 2019
Сезон 7 / Season 7
20 эпизодов
25 сентября 2019 - 15 апреля 2020
Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов
11 ноября 2020 - 26 мая 2021
Сезон 9 / Season 9
22 эпизода
22 сентября 2021 - 25 мая 2022
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
21 сентября 2022 - 24 мая 2023
Сезон 11 / Season 11
13 эпизодов
17 января 2024 - 22 мая 2024
Сезон 12 / Season 12
22 эпизода
25 сентября 2024 - 21 мая 2025
Сезон 13
6 эпизодов
1 октября 2025 - 12 ноября 2025
