Постер сериала Полиция Чикаго
Полиция Чикаго, список сезонов

Полиция Чикаго, список сезонов

Chicago P.D. 18+
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

7.7
8.1 IMDb
Список сезонов сериала «Полиция Чикаго»
Полиция Чикаго - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов 8 января 2014 - 21 мая 2014
 
Полиция Чикаго - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 24 сентября 2014 - 20 мая 2015
 
Полиция Чикаго - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
23 эпизода 30 сентября 2015 - 25 мая 2016
 
Полиция Чикаго - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
23 эпизода 21 сентября 2016 - 17 мая 2017
 
Полиция Чикаго - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 27 сентября 2017 - 9 мая 2018
 
Полиция Чикаго - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 26 сентября 2018 - 22 мая 2019
 
Полиция Чикаго - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
20 эпизодов 25 сентября 2019 - 15 апреля 2020
 
Полиция Чикаго - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов 11 ноября 2020 - 26 мая 2021
 
Полиция Чикаго - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
22 эпизода 22 сентября 2021 - 25 мая 2022
 
Полиция Чикаго - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
22 эпизода 21 сентября 2022 - 24 мая 2023
 
Полиция Чикаго - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
13 эпизодов 17 января 2024 - 22 мая 2024
 
Полиция Чикаго - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
22 эпизода 25 сентября 2024 - 21 мая 2025
 
Полиция Чикаго - Сезон 13 Сезон 13
6 эпизодов 1 октября 2025 - 12 ноября 2025
 
