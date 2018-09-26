Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 6 Серия 14

Полиция Чикаго 2014 14 серия 6 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 6 / Серия 1 26 сентября 2018
Сезон 6 / Серия 2 3 октября 2018
Сезон 6 / Серия 3 10 октября 2018
Сезон 6 / Серия 4 17 октября 2018
Сезон 6 / Серия 5 24 октября 2018
Сезон 6 / Серия 6 31 октября 2018
Сезон 6 / Серия 7 7 ноября 2018
Сезон 6 / Серия 8 14 ноября 2018
Сезон 6 / Серия 9 5 декабря 2018
Сезон 6 / Серия 10 9 января 2019
Сезон 6 / Серия 11 16 января 2019
Сезон 6 / Серия 12 23 января 2019
Сезон 6 / Серия 13 6 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 14 13 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 15 20 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 16 27 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 17 27 марта 2019
Сезон 6 / Серия 18 3 апреля 2019
Сезон 6 / Серия 19 24 апреля 2019
Сезон 6 / Серия 20 8 мая 2019
Сезон 6 / Серия 21 15 мая 2019
Сезон 6 / Серия 22 22 мая 2019
О чем серия

В 6 сезоне 14 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники полиции работают под прикрытием. Им требуется обезопасить жителей города от банды преступников, которые промышляют производством и распространением нелегального оружия. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Малыш-каратист
Малыш-каратист 19 комментариев
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1192 комментария
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 134 комментария
Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого» 
Собираю в лесу шишки и засыпаю их солью: не для поделок и не для декора — применение оказалось куда интереснее
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
Не Москва и не Калининград: зрители нашли город, который мог стать прототипом Котополиса в мульте «Три кота»
До школы осталось 10 дней: 5 фильмов, которые помогут красиво проводить последние вечера лета с детьми
«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели
Один российский сериал по уровню качества не уступает хиту от HBO: сняли наш шедевр уровня «Чернобыля»
Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше