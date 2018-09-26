В 6 сезоне 14 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники полиции работают под прикрытием. Им требуется обезопасить жителей города от банды преступников, которые промышляют производством и распространением нелегального оружия.
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