Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 6 Серия 17

Полиция Чикаго 2014 17 серия 6 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 6 / Серия 1 26 сентября 2018
Сезон 6 / Серия 2 3 октября 2018
Сезон 6 / Серия 3 10 октября 2018
Сезон 6 / Серия 4 17 октября 2018
Сезон 6 / Серия 5 24 октября 2018
Сезон 6 / Серия 6 31 октября 2018
Сезон 6 / Серия 7 7 ноября 2018
Сезон 6 / Серия 8 14 ноября 2018
Сезон 6 / Серия 9 5 декабря 2018
Сезон 6 / Серия 10 9 января 2019
Сезон 6 / Серия 11 16 января 2019
Сезон 6 / Серия 12 23 января 2019
Сезон 6 / Серия 13 6 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 14 13 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 15 20 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 16 27 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 17 27 марта 2019
Сезон 6 / Серия 18 3 апреля 2019
Сезон 6 / Серия 19 24 апреля 2019
Сезон 6 / Серия 20 8 мая 2019
Сезон 6 / Серия 21 15 мая 2019
Сезон 6 / Серия 22 22 мая 2019
О чем серия

В 6 сезоне 17 серии сериала «Полиция Чикаго» в городе начинаются беспорядки из-за снайперского стрелка. Жизнь сотрудников полиции и госслужащих находится под угрозой. Войт проводит расследование. Под подозрение попадает один из информаторов.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают На ярком солнце
На ярком солнце 4 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1036 комментариев
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше