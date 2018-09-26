Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались

В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи

В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче

«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb

Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»

«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»

Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых

Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»

НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах

Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)