В 6 сезоне 18 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт и Рэй Прайс работают вместе. Они намерены одержать победу в борьбе с бандитским произволом. Жертвой перестрелки становится женщина, имеющая двоих детей. Берджесс не доверяет своему бойфренду.
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