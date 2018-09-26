Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 6 Серия 18

Полиция Чикаго 2014 18 серия 6 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 6 / Серия 1 26 сентября 2018
Сезон 6 / Серия 2 3 октября 2018
Сезон 6 / Серия 3 10 октября 2018
Сезон 6 / Серия 4 17 октября 2018
Сезон 6 / Серия 5 24 октября 2018
Сезон 6 / Серия 6 31 октября 2018
Сезон 6 / Серия 7 7 ноября 2018
Сезон 6 / Серия 8 14 ноября 2018
Сезон 6 / Серия 9 5 декабря 2018
Сезон 6 / Серия 10 9 января 2019
Сезон 6 / Серия 11 16 января 2019
Сезон 6 / Серия 12 23 января 2019
Сезон 6 / Серия 13 6 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 14 13 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 15 20 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 16 27 февраля 2019
Сезон 6 / Серия 17 27 марта 2019
Сезон 6 / Серия 18 3 апреля 2019
Сезон 6 / Серия 19 24 апреля 2019
Сезон 6 / Серия 20 8 мая 2019
Сезон 6 / Серия 21 15 мая 2019
Сезон 6 / Серия 22 22 мая 2019
О чем серия

В 6 сезоне 18 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт и Рэй Прайс работают вместе. Они намерены одержать победу в борьбе с бандитским произволом. Жертвой перестрелки становится женщина, имеющая двоих детей. Берджесс не доверяет своему бойфренду.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают На ярком солнце
На ярком солнце 4 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1036 комментариев
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше