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Зацепка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зацепка
Киноафиша Сериалы Зацепка Сезоны Сезон 1

Зацепка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 14 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Зацепка»

В 1 сезоне сериала «Зацепка» молодая женщина-майор Вера Протасова по личным причинам покидает столицу. Она расстается с любимым мужчиной и решает строить новую жизнь в другом месте. Пунктом назначения она выбирает небольшой провинциальный город. Тем более, там как раз находится свободное место следователя по особо тяжким преступлениям. Ее новыми коллегами становятся веселые оперативники Абрикосов и Корнеев, судмедэксперт Бережной и единственная, кроме Веры, женщина в коллективе – криминалист Алина. Вместе они расследуют самые немыслимые преступления, а заодно строят свою личную жизнь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зацепка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 марта 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 июня 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 июня 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 июня 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 июня 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
28 июня 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
28 июня 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
28 июня 2022
График выхода всех сериалов
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