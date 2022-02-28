В 1 сезоне сериала «Зацепка» молодая женщина-майор Вера Протасова по личным причинам покидает столицу. Она расстается с любимым мужчиной и решает строить новую жизнь в другом месте. Пунктом назначения она выбирает небольшой провинциальный город. Тем более, там как раз находится свободное место следователя по особо тяжким преступлениям. Ее новыми коллегами становятся веселые оперативники Абрикосов и Корнеев, судмедэксперт Бережной и единственная, кроме Веры, женщина в коллективе – криминалист Алина. Вместе они расследуют самые немыслимые преступления, а заодно строят свою личную жизнь.