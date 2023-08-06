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Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Киноафиша Сериалы Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс Сезоны Сезон 2

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

Во 2-м сезоне сериала «Время побеждать: Рассвет династии Лейкерс» продолжается захватывающая история восхождения «Лейкерс» к вершинам спортивного олимпа. Напомним, в предыдущем сезоне Джерри Басс приобрел «Лос-Анджелес Лейкерс» и избрал новичка Мэджика Джонсона. Мэджик стал ценным игроком для команды и установил прочный партнерский контакт с капитаном Каримом Абдул-Джаббаром. Новый сезон посвящен сезону 1980-1981 годов под управлением тренера Пола Уэстхеда и его ассистента Пэта Райли. Это время, когда главный герой справляется с последствиями травмы, а команда меняет стиль игры.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Одно кольцо не создаст династию One Ring Don't Make a Dynasty
Сезон 2 Серия 1
6 августа 2023
Волшебство вернулось The Magic Is Back
Сезон 2 Серия 2
13 августа 2023
Второе пришествие The Second Coming
Сезон 2 Серия 3
20 августа 2023
Новый мир The New World
Сезон 2 Серия 4
27 августа 2023
Гамбургерная деревушка The Hamburger Hamlet
Сезон 2 Серия 5
3 сентября 2023
"обыграть Лос-Анджелес". 'beat L.A.'
Сезон 2 Серия 6
10 сентября 2023
Что есть и чего никогда не должно быть What Is and What Should Never Be
Сезон 2 Серия 7
17 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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