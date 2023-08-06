Во 2-м сезоне сериала «Время побеждать: Рассвет династии Лейкерс» продолжается захватывающая история восхождения «Лейкерс» к вершинам спортивного олимпа. Напомним, в предыдущем сезоне Джерри Басс приобрел «Лос-Анджелес Лейкерс» и избрал новичка Мэджика Джонсона. Мэджик стал ценным игроком для команды и установил прочный партнерский контакт с капитаном Каримом Абдул-Джаббаром. Новый сезон посвящен сезону 1980-1981 годов под управлением тренера Пола Уэстхеда и его ассистента Пэта Райли. Это время, когда главный герой справляется с последствиями травмы, а команда меняет стиль игры.