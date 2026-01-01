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Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
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Места и даты съемок сериала Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Калифорния, США
Где снимали известные сцены
место съёмок
Лос-Анджелес, Калифорния, США
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Студия
Студия Warner Bros., 4000 Уорнер-бульвар, Бербанк, Калифорния, США
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Даты съемок сериала Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
12 апреля 2021 - 31 октября 2021
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