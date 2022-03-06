В 1 сезоне сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» в центре событий оказываются члены баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Самые успешные годы их спортивной карьеры охватывают период с 1979 по 1991 годы. В начале 80-х в состав вошел Ирвин «Мэджик» Джонсон. Под управлением амбициозного и властного тренера Пэта Райли Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и остальные игроки продемонстрировали яркую и эффектную игру. После этого команду прозвали «Шоутайм». При помощи звездных спортсменов «Лейкерс» 5 раз завоевали чемпионство NBA и остались непревзойденными в истории мирового спорта.