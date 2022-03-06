Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Киноафиша Сериалы Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс Сезоны Сезон 1

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»

В 1 сезоне сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» в центре событий оказываются члены баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Самые успешные годы их спортивной карьеры охватывают период с 1979 по 1991 годы. В начале 80-х в состав вошел Ирвин «Мэджик» Джонсон. Под управлением амбициозного и властного тренера Пэта Райли Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар и остальные игроки продемонстрировали яркую и эффектную игру. После этого команду прозвали «Шоутайм». При помощи звездных спортсменов «Лейкерс» 5 раз завоевали чемпионство NBA и остались непревзойденными в истории мирового спорта.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лебедь The Swan
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2022
Это все, что есть? Is That All There Is?
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2022
Лучшее еще впереди The Best Is Yet to Come
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2022
Кто, черт возьми, такой Джек Маккинни? Who the F**k Is Jack McKinney?
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2022
Части человека Pieces of a Man
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2022
Память о смерти Memento Mori
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2022
Человек-невидимка Invisible Man
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2022
Не останавливайся, пока не получишь достаточно Don't Stop 'Til You Get Enough
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2022
Приемлемая потеря Acceptable Loss
Сезон 1 Серия 9
1 мая 2022
Земля обетованная Promised Land
Сезон 1 Серия 10
8 мая 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше