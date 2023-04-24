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Инспектор Адам Дэлглиш 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Инспектор Адам Дэлглиш
Киноафиша Сериалы Инспектор Адам Дэлглиш Сезоны Сезон 2

Dalgliesh 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Инспектор Адам Дэлглиш»

Во 2 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» экранизированы несколько повестей из цикла Филлис Дороти Джеймс о необычном инспекторе полиции и его расследованиях. Действие разворачивается в Англии в середине 1970-х годов. Лондон полнится преступностью, с которой не справляются традиционные полицейские «на зарплате», поэтому за дело берется энтузиаст, для которого поймать очередного убийцу – вопрос собственной чести. В сопровождении своего верного напарника – сержанта Мастерсона – Адам Дэлглиш встает на след очередного серийного маньяка, охотящегося на женщин в Найтингейл-хаусе.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Инспектор Адам Дэлглиш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смерть свидетеля-эксперта, часть 1 Death of an Expert Witness, Part 1
Сезон 2 Серия 1
24 апреля 2023
Смерть свидетеля-эксперта, часть 2 Death of an Expert Witness, Part 2
Сезон 2 Серия 2
24 апреля 2023
Определенная справедливость, Часть 1 A Certain Justice, Part 1
Сезон 2 Серия 3
1 мая 2023
Определенная справедливость, Часть 2 A Certain Justice, Part 2
Сезон 2 Серия 4
1 мая 2023
Комната убийств, часть 1 The Murder Room, Part 1
Сезон 2 Серия 5
8 мая 2023
Комната убийств, часть 2 The Murder Room, Part 2
Сезон 2 Серия 6
8 мая 2023
График выхода всех сериалов
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