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Инспектор Адам Дэлглиш 2021 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Инспектор Адам Дэлглиш
Киноафиша Сериалы Инспектор Адам Дэлглиш Сезоны Сезон 3

Dalgliesh 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Инспектор Адам Дэлглиш»

В 3 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» продолжаются приключения самого эксцентричного полицейского Великобритании и его бессменного напарника сержанта Мастерсона. На сей раз, Дэлглиш и Мастерсон расследуют загадочную смерть в больничной палате, гибель приходского священника из Дорсета отца Майкла, семейные тайны рода Бероунов и двойное убийство политика и бездомного. Между многими преступлениями чуткий разум Адама Дэлглиша замечает зыбкие связующие нити. Он подозревает, что расследование может привести его к настоящему заговору, связанному с английским парламентом.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Инспектор Адам Дэлглиш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смерть в духовном сане, часть 1 Death in Holy Orders, Part 1
Сезон 3 Серия 1
2 декабря 2024
Смерть в духовном сане, часть 2 Death in Holy Orders, Part 2
Сезон 3 Серия 2
2 декабря 2024
Прикрой ее лицо, часть 1 Cover Her Face, Part 1
Сезон 3 Серия 3
9 декабря 2024
Прикрой ее лицо, часть 2 Cover Her Face, Part 2
Сезон 3 Серия 4
9 декабря 2024
Устройства и желания, часть 1 Devices and Desires, Part 1
Сезон 3 Серия 5
16 декабря 2024
Устройства и желания, часть 2 Devices and Desires, Part 2
Сезон 3 Серия 6
16 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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