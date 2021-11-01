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Инспектор Адам Дэлглиш 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инспектор Адам Дэлглиш
Киноафиша Сериалы Инспектор Адам Дэлглиш Сезоны Сезон 1

Dalgliesh 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инспектор Адам Дэлглиш»

В 1 сезоне сериала «Инспектор Адам Дэлглиш» талантливый поэт и настоящий британский джентльмен поступает на службу в Лондонскую полицию. На дворе царят безоблачные 70-е годы, и криминальные новости не должны омрачать послевоенный эмоциональный подъем страны. Поэтому Адаму Дэлглишу приходится проявлять весь свой талант и изобретательность, чтобы ловить преступников без лишнего шума. Его первым делом становится кровавое убийство в частной школе, унесшее жизни двух учениц. Затем погибает его хороший друг – приходской священник Бэддли. В довершение всего, кто-то убивает известного политика.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Инспектор Адам Дэлглиш График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Саван для Соловья, Часть 1 Shroud for a Nightingale, Part 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2021
Саван для Соловья, Часть 2 Shroud for a Nightingale, Part 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2021
Черная башня, Часть 1 The Black Tower, Part 1
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2021
Черная башня, Часть 2 The Black Tower, Part 2
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2021
Смертельный вкус, Часть 1 A Taste for Death, Part 1
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2021
Смертельный вкус, Часть 2 A Taste for Death, Part 2
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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