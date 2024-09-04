Menu
Slow Horses 2022, season 4

Slow Horses season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Slow Horses Seasons Season 4
Slow Horses 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 4 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Slow Horses" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Медленные лошади» продолжается история о команде неуклюжих горе-агентов английской контрразведки и их несносном боссе Джексоне Лэме. Шпионам повезло вернуться в строй и снова проявить себя на благо родной державы. Распутывая традиционные для мира шпионажа козни и подтасовки, изгои МИ5 защищают Великобританию от неприятелей. Напомним, в предыдущем сезоне команда Джексона Лэма оказалась втянута в заговор, который угрожал существованию не только Слау Хауса, но и всей команды МИ5. В новом сезоне главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.

Series rating

8.4
Rate 18 votes
8.3 IMDb

Slow Horses List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Identity Theft
Season 4 Episode 1
4 September 2024
A Stranger Comes To Town
Season 4 Episode 2
11 September 2024
Penny for Your Thoughts
Season 4 Episode 3
18 September 2024
Returns
Season 4 Episode 4
25 September 2024
Grave Danger
Season 4 Episode 5
2 October 2024
Hello Goodbye
Season 4 Episode 6
9 October 2024
