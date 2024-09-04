В 4-м сезоне сериала «Медленные лошади» продолжается история о команде неуклюжих горе-агентов английской контрразведки и их несносном боссе Джексоне Лэме. Шпионам повезло вернуться в строй и снова проявить себя на благо родной державы. Распутывая традиционные для мира шпионажа козни и подтасовки, изгои МИ5 защищают Великобританию от неприятелей. Напомним, в предыдущем сезоне команда Джексона Лэма оказалась втянута в заговор, который угрожал существованию не только Слау Хауса, но и всей команды МИ5. В новом сезоне главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.