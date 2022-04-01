В 1 сезоне сериала «Медленные лошади» главными героями становятся несколько британских шпионов, которые раньше занимали престижное положение и собирались построить блестящую карьеру. Однако амбиции спецагентов были полностью перечеркнуты в результате роковой случайности. Они допустили серьезную оплошность во время операции, за что были «сосланы» в захудалое подразделение с неблагозвучным названием «Slow Horses». Возглавляет отдел Джексон Лэмб — весьма талантливый шпион с большим опытом. Но его карьера тоже оказалась разрушена из-за вспыльчивого темперамента и непримиримого характера.