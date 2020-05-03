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Чужие дети 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужие дети
Киноафиша Сериалы Чужие дети Сезоны Сезон 1

Чужі діти 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужие дети»

В 1 сезоне сериала «Чужие дети» молодая женщина Даша оказывается в непростой ситуации. Ее супруг ввязывается в рискованный бизнес и теряет все семейные деньги. Он остается без работы, с кучей долгов на шее у жены. А ведь у пары есть еще и маленький сын, которого нужно как-то прокормить и вырастить. Решение подсказывает Дашина подруга Мария: она предлагает ей поработать суррогатной матерью для богатой бездетной пары. Борис – успешный бизнесмен, готовый заплатить за малыша любые деньги, но его жена не может забеременеть. На всякий случай он нанимает сразу двух суррогатных мам, ведь одна может потерять дитя. Но родить удается обеим.

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Список серий 1-го сезона сериала «Чужие дети» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2020
График выхода всех сериалов
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