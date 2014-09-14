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Постер к сериалу Соседи
Постер к сериалу Соседи
Постер к сериалу Соседи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Соседи

Соседи (2014 - 2019)

Nieuwe Buren 18+
Год выпуска 2014
Страна Нидерланды
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Videoland
Продолжительность сериала 28 часов 40 минут
О чем сериал

Голландский драматический сериал «Соседи» – это история о парне по имени Питер и его девушке Еве, которая ждет ребенка. Они приобрели загородный дом, где их соседями стала такая же молодая пара – Стефен и Ребекка. Герои рады приезду своих ровесников, потому что им никак не удается наладить контакт с соседями более старшего возраста – Лилли и Джаспером. Спустя некоторое время, когда герои еще даже не успели освоиться в новом доме, у Евы случается выкидыш. Трагедия делит жизнь возлюбленных на «до» и «после».

Соседи - трейлер четвертого сезона
Соседи
трейлер четвертого сезона
В ролях
В ролях
Аннеке Блок
Аннеке Блок
Карина Смолдерс
Карина Смолдерс
Бенья Брёйнинг
Браха ван Доэсбург
Даан Шуурманс
Тибор Лукаш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Соседи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Соседи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Соседи - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 10 эпизодов
 
Соседи - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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