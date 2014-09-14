Голландский драматический сериал «Соседи» – это история о парне по имени Питер и его девушке Еве, которая ждет ребенка. Они приобрели загородный дом, где их соседями стала такая же молодая пара – Стефен и Ребекка. Герои рады приезду своих ровесников, потому что им никак не удается наладить контакт с соседями более старшего возраста – Лилли и Джаспером. Спустя некоторое время, когда герои еще даже не успели освоиться в новом доме, у Евы случается выкидыш. Трагедия делит жизнь возлюбленных на «до» и «после».