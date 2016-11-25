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Соседи 2014 - 2019 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 2

Nieuwe Buren 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Соседи»

Во 2 сезоне сериала «Соседи» Стефен возвращается в Зонневик, чтобы забрать своего сына Сэма, которого увезла родственница – Джессика. Когда у героя не получается вернуть ребенка, он становится одержим желанием отомстить. Стефен, который не может смириться с потерей своей любимой Ребекки и разлукой с сыном, вынужден быть в положении беглеца. Он винит во всем Еву, которая находится в коме, и намерен пробраться в больничную палату, где находится девушка, чтобы лишить ее жизни. Тем временем Ева приходит в себя. Вскоре выясняется, что у нее частичная потеря памяти. Она не может вспомнить Гинкельдуина и своих бывших соседей.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 2 Серия 1
25 ноября 2016
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 2 Серия 2
25 ноября 2016
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 2 Серия 3
25 ноября 2016
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 2 Серия 4
25 ноября 2016
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 2 Серия 5
25 ноября 2016
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 2 Серия 6
25 ноября 2016
Серия 7 Aflevering 7
Сезон 2 Серия 7
25 ноября 2016
Серия 8 Aflevering 8
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2016
Серия 9 Aflevering 9
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 2016
Серия 10 Aflevering 10
Сезон 2 Серия 10
25 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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