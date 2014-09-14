Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Соседи 2014 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 1

Nieuwe Buren 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соседи»

В 1 сезоне сериала «Соседи» Питер и его беременная возлюбленная Ева купили дом в Зонневике. Их соседи Стефен и Ребекка радуются, что по соседству появятся люди помоложе, потому что им никак не удается ужиться с другими соседями, супружеской парой преклонного возраста. Но не успели Ева и Питер переехать в новый дом, как девушка теряет ребенка. Это происшествие оказывает большое влияние на жизнь Питера и Евы, которые готовились стать родителями. Их соседи решают помочь молодой паре справиться с трудностями. Питер замечает некоторые странности в поведении их новых знакомых и хочет понять, что происходит.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2014
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2014
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2014
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2014
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2014
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2014
Серия 7 Aflevering 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2014
Серия 8 Aflevering 8
Сезон 1 Серия 8
2 ноября 2014
Серия 9 Aflevering 9
Сезон 1 Серия 9
9 ноября 2014
Серия 10 Aflevering 10
Сезон 1 Серия 10
16 ноября 2014
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше