Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Соседи 2014 - 2019 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 3

Nieuwe Buren 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Соседи»

В 3 сезоне сериала «Соседи» история Питера и Евы продолжается. Лекс влюбился в Еву, которая мечтает создать новую семью и завести ребенка. Питер принимает решение оставить роман с Евой в прошлом и начать строить жизнь со своим терапевтом, но известие о Сьорс меняет его планы. Штеффи случайно знакомится с Майло и ее братьями, которые полны желания поквитаться с Лексом. По досадному стечению обстоятельств, в гараже происходит чудовищная авария, после которой Штеффи оказывается в больнице и умирает. Ее смерть только укрепляет решимость братьев Майло отомстить Лексу. Представители программы защиты свидетелей узнают, что Штеффи навещала свою семью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 3 Серия 1
2 марта 2018
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 3 Серия 2
2 марта 2018
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 3 Серия 3
2 марта 2018
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 3 Серия 4
2 марта 2018
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 3 Серия 5
2 марта 2018
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 3 Серия 6
2 марта 2018
Серия 7 Aflevering 7
Сезон 3 Серия 7
2 марта 2018
Серия 8 Aflevering 8
Сезон 3 Серия 8
2 марта 2018
Серия 9 Aflevering 9
Сезон 3 Серия 9
2 марта 2018
Серия 10 Aflevering 10
Сезон 3 Серия 10
2 марта 2018
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше