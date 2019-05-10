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Соседи 2014 - 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Соседи
Киноафиша Сериалы Соседи Сезоны Сезон 4

Nieuwe Buren 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 10 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 4-й сезон сериала «Соседи»

В 4 сезоне сериала «Соседи» история Питера и Евы, которые пережили уже немало ударов судьбы, продолжится. После переезда пригород Амстердама и знакомства с соседями – Стефеном и Ребеккой – жизнь молодой пары кардинально изменилась. Ева потеряла ребенка и спустя некоторое время узнала, что реальное положение вещей часто совсем не такое, каким кажется на первый взгляд. Супружеская пара преклонных лет, Лилли и Джаспер, кажутся подозрительными, да и молодые и активные Стеф и Ребекка порой ведут себя очень странно. Трагедия, которая должна была сплотить Питера и Еву, напротив, создала глубокую трещину в их отношениях.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Соседи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Aflevering 1
Сезон 4 Серия 1
10 мая 2019
Серия 2 Aflevering 2
Сезон 4 Серия 2
10 мая 2019
Серия 3 Aflevering 3
Сезон 4 Серия 3
10 мая 2019
Серия 4 Aflevering 4
Сезон 4 Серия 4
10 мая 2019
Серия 5 Aflevering 5
Сезон 4 Серия 5
10 мая 2019
Серия 6 Aflevering 6
Сезон 4 Серия 6
10 мая 2019
Серия 7 Aflevering 7
Сезон 4 Серия 7
10 мая 2019
Серия 8 Aflevering 8
Сезон 4 Серия 8
10 мая 2019
Серия 9 Aflevering 9
Сезон 4 Серия 9
10 мая 2019
Серия 10 Aflevering 10
Сезон 4 Серия 10
10 мая 2019
График выхода всех сериалов
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