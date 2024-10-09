Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Начальная школа Эбботт 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Начальная школа Эбботт
Киноафиша Сериалы Начальная школа Эбботт Сезоны Сезон 4

Abbott Elementary
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Начальная школа Эбботт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Назад в школу Back to School
Сезон 4 Серия 1
9 октября 2024
Кольчатый червь Ringworm
Сезон 4 Серия 2
16 октября 2024
Классный питомец Class Pet
Сезон 4 Серия 3
23 октября 2024
Конкурс костюмов Costume Contest
Сезон 4 Серия 4
30 октября 2024
Драка с отцом Dad Fight
Сезон 4 Серия 5
6 ноября 2024
Дели The Deli
Сезон 4 Серия 6
13 ноября 2024
Зимнее шоу Winter Show
Сезон 4 Серия 7
4 декабря 2024
Зимние каникулы Winter Break
Сезон 4 Серия 8
4 декабря 2024
Волонтеры Volunteers
Сезон 4 Серия 9
8 января 2025
Тестирование Testing
Сезон 4 Серия 10
15 января 2025
Страйк Strike
Сезон 4 Серия 11
22 января 2025
Жирард-Крик Girard Creek
Сезон 4 Серия 12
29 января 2025
Научная ярмарка The Science Fair
Сезон 4 Серия 13
5 февраля 2025
Собрание по бюджету округа District Budget Meeting
Сезон 4 Серия 14
12 февраля 2025
100-й день в школе 100th Day of School
Сезон 4 Серия 15
26 февраля 2025
Книги Books
Сезон 4 Серия 16
5 марта 2025
Караоке Karaoke
Сезон 4 Серия 17
12 марта 2025
Аудит Audit
Сезон 4 Серия 18
19 марта 2025
Музыкальный класс Music Class
Сезон 4 Серия 19
26 марта 2025
Ава Фест: Токийский дрифт Ava Fest: Tokyo Drift
Сезон 4 Серия 20
2 апреля 2025
Ралли Rally
Сезон 4 Серия 21
9 апреля 2025
Пожалуйста, прикоснитесь к музею Please Touch Museum
Сезон 4 Серия 22
16 апреля 2025
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше