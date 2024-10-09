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Начальная школа Эбботт 2021, 4 сезон
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Начальная школа Эбботт
Сезоны
Сезон 4
Abbott Elementary
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
9 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
22
Продолжительность сезона
11 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.2
IMDb
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Список серий сериала Начальная школа Эбботт
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Назад в школу
Back to School
Сезон 4
Серия 1
9 октября 2024
Кольчатый червь
Ringworm
Сезон 4
Серия 2
16 октября 2024
Классный питомец
Class Pet
Сезон 4
Серия 3
23 октября 2024
Конкурс костюмов
Costume Contest
Сезон 4
Серия 4
30 октября 2024
Драка с отцом
Dad Fight
Сезон 4
Серия 5
6 ноября 2024
Дели
The Deli
Сезон 4
Серия 6
13 ноября 2024
Зимнее шоу
Winter Show
Сезон 4
Серия 7
4 декабря 2024
Зимние каникулы
Winter Break
Сезон 4
Серия 8
4 декабря 2024
Волонтеры
Volunteers
Сезон 4
Серия 9
8 января 2025
Тестирование
Testing
Сезон 4
Серия 10
15 января 2025
Страйк
Strike
Сезон 4
Серия 11
22 января 2025
Жирард-Крик
Girard Creek
Сезон 4
Серия 12
29 января 2025
Научная ярмарка
The Science Fair
Сезон 4
Серия 13
5 февраля 2025
Собрание по бюджету округа
District Budget Meeting
Сезон 4
Серия 14
12 февраля 2025
100-й день в школе
100th Day of School
Сезон 4
Серия 15
26 февраля 2025
Книги
Books
Сезон 4
Серия 16
5 марта 2025
Караоке
Karaoke
Сезон 4
Серия 17
12 марта 2025
Аудит
Audit
Сезон 4
Серия 18
19 марта 2025
Музыкальный класс
Music Class
Сезон 4
Серия 19
26 марта 2025
Ава Фест: Токийский дрифт
Ava Fest: Tokyo Drift
Сезон 4
Серия 20
2 апреля 2025
Ралли
Rally
Сезон 4
Серия 21
9 апреля 2025
Пожалуйста, прикоснитесь к музею
Please Touch Museum
Сезон 4
Серия 22
16 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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