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Начальная школа Эбботт 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Начальная школа Эбботт
Киноафиша Сериалы Начальная школа Эбботт Сезоны Сезон 2

Abbott Elementary
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Начальная школа Эбботт»

Во 2 сезоне сериала «Начальная школа Эбботт» продолжается история о преданных своему делу педагогах и слабослышащем директоре из государственной школы Филадельфии. Несмотря на все сложности, герои по-прежнему полны решимости помочь своим подопечным добиться успеха в жизни. Их учебному заведению не хватает финансирования, но герои любят свою работу и готовы бороться за свои принципы и идеалы. Напомним, в финале предыдущего сезона школьный совет угрожает лишить школу средств. Джанин и Грегори решают помочь Аве с презентацией, но их план срывается. Барбара обижает Мелиссу, когда та выражает несогласие с идеей шантажа.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Начальная школа Эбботт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
День развития Development Day
Сезон 2 Серия 1
21 сентября 2022
Неправильная доставка Wrong Delivery
Сезон 2 Серия 2
28 сентября 2022
Повествовательные ниндзя Narrative Ninjas
Сезон 2 Серия 3
5 октября 2022
Кабинет директора The Principal's Office
Сезон 2 Серия 4
12 октября 2022
Сок Juice
Сезон 2 Серия 5
19 октября 2022
Конфеты зомби Candy Zombies
Сезон 2 Серия 6
26 октября 2022
Агрессивная реклама Attack Ad
Сезон 2 Серия 7
2 ноября 2022
Падение яйца Egg Drop
Сезон 2 Серия 8
16 ноября 2022
Больничный Sick Day
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2022
Праздничный кальян Holiday Hookah
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2022
Читай-а-тон Read-A-Thon
Сезон 2 Серия 11
4 января 2023
Бой Fight
Сезон 2 Серия 12
11 января 2023
Сбор средств Fundraiser
Сезон 2 Серия 13
18 января 2023
День святого Валентина Valentine's Day
Сезон 2 Серия 14
8 февраля 2023
Огонь Fire
Сезон 2 Серия 15
15 февраля 2023
Конференция учителей Teacher's Conference
Сезон 2 Серия 16
22 февраля 2023
Настенное искусство Mural Arts
Сезон 2 Серия 17
1 марта 2023
Благодарность учителя Teacher Appreciation
Сезон 2 Серия 18
8 марта 2023
Фестиваль Festival
Сезон 2 Серия 19
15 марта 2023
Педагог года Educator of the Year
Сезон 2 Серия 20
5 апреля 2023
Мама Mom
Сезон 2 Серия 21
12 апреля 2023
Институт Франклина Franklin Institute
Сезон 2 Серия 22
19 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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