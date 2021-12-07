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Начальная школа Эбботт 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Начальная школа Эбботт
Киноафиша Сериалы Начальная школа Эбботт Сезоны Сезон 1

Abbott Elementary
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Начальная школа Эбботт»

В 1 сезоне сериала «Начальная школа “Эбботт”» герои доказывают, что профессия учителя – это, прежде всего, призвание. Только человек, который чувствует в себе тягу к просветительству, может согласиться работать в одной из худших государственных школ. Данное учебное заведение плохо финансируется, а уровень знаний учеников чрезвычайно низок. Кроме того, работникам приходится отражать нападки со стороны представителей различных комитетов и социальных служб. Отнюдь не каждый преподаватель согласится работать в подобных условиях. Зачастую и педагогам, и школьникам приходится заниматься исключительно выживанием.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Начальная школа Эбботт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2021
Лампочка Light Bulb
Сезон 1 Серия 2
4 января 2022
Список желаний Wishlist
Сезон 1 Серия 3
11 января 2022
Новая технология New Tech
Сезон 1 Серия 4
18 января 2022
Студенческий перевод Student Transfer
Сезон 1 Серия 5
25 января 2022
Программа для одаренных Gifted Program
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2022
Учитель рисования Art Teacher
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2022
Работа, семья Work Family
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2022
Класс степ-аэробики Step Class
Сезон 1 Серия 9
22 февраля 2022
Открытый дом Open House
Сезон 1 Серия 10
22 марта 2022
Стол Desking
Сезон 1 Серия 11
29 марта 2022
Ава против Надзирателя Ava vs. Superintendent
Сезон 1 Серия 12
5 апреля 2022
Воздушный шар Зоопарка Zoo Balloon
Сезон 1 Серия 13
12 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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