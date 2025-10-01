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Начальная школа Эбботт 2021 - 2025, 5 сезон
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Киноафиша
Сериалы
Начальная школа Эбботт
Сезоны
Сезон 5
Abbott Elementary
Премьера сезона
1 октября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.2
IMDb
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График выхода новых серий Начальная школа Эбботт 5 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
TBA
Сезон 5
Серия 1
1 октября 2025
График выхода всех сериалов
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