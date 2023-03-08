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Начальная школа Эбботт 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Начальная школа Эбботт
Киноафиша Сериалы Начальная школа Эбботт Сезоны Сезон 3

Abbott Elementary
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Начальная школа Эбботт»

В 3 сезоне сериала «Начальная школа Эбботт» продолжаются приключения молодой энергичной учительницы Джанин Тигс и ее коллег из государственной школы Филадельфии. Педагоги стараются сделать все возможное, чтобы вырастить из детей хороших людей и достойных граждан Америки. Двое учеников Джанин не ладят, что заставляет ее обратиться за советом к другу. Тем временем Джейкоб и Грегори создают студенческий клуб подкастинга, а Барбара и Мелисса готовятся к традиционной праздничной вечеринке для коллектива школы. Между учителями зарождается конкуренция из-за предстоящего конкурса для детей.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Начальная школа Эбботт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
День карьеры. Часть 1 Career Day (1)
Сезон 3 Серия 1
7 февраля 2024
День карьеры. Часть 2 Career Day (2)
Сезон 3 Серия 2
7 февраля 2024
Придурки из сада Грегори Gregory's Garden Goofballs
Сезон 3 Серия 3
14 февраля 2024
Курение Smoking
Сезон 3 Серия 4
21 февраля 2024
Расставание Breakup
Сезон 3 Серия 5
28 февраля 2024
Уиллард Р. Эббот Willard R. Abbott
Сезон 3 Серия 6
10 марта 2024
Библиотекарь Librarian
Сезон 3 Серия 7
13 марта 2024
Панель Panel
Сезон 3 Серия 8
20 марта 2024
Алекс Alex
Сезон 3 Серия 9
10 апреля 2024
2 Ава 2 Фест 2 Ava 2 Fest
Сезон 3 Серия 10
17 апреля 2024
Двойное свидание Double Date
Сезон 3 Серия 11
1 мая 2024
День матери Mother's Day
Сезон 3 Серия 12
8 мая 2024
Детская площадка Смита Smith Playground
Сезон 3 Серия 13
15 мая 2024
Вечеринка Party
Сезон 3 Серия 14
22 мая 2024
Благодарность учителя Teacher Appreciation
Сезон 3 Серия 18
8 марта 2023
Фестиваль Festival
Сезон 3 Серия 19
15 марта 2023
График выхода всех сериалов
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