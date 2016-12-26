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Три королевы 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три королевы
Киноафиша Сериалы Три королевы Сезоны Сезон 1

Три королевы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три королевы»

В 1 сезоне сериала «Три королевы» в центре событий оказывается винодел Михаил Погодин. Он владеет заводом по производству вина в небольшом прибрежном городе Черноморске. Михаил по-настоящему любит все, что связано с изготовлением вина. Вскоре он собирается выпустить новую марку, для которой даже придумал название – «Три королевы». Однако воплотить замысел в жизнь Погодину так и не удается. Когда сотрудники правоохранительных органов нашли его тело, поначалу все решили, что Михаил покончил с собой. Лишь спустя время оказалось, что предсмертная записка была липовой, а суицид – инсценирован коварным убийцей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Три королевы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 декабря 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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