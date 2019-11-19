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Постер к сериалу Три лани на алмазной тропе
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Киноафиша Сериалы Три лани на алмазной тропе
Три лани на алмазной тропе (2016 - 2019) Три лани на алмазной тропе 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российский мини-сериал «Три лани на алмазной тропе» – это история об увлекательных приключениях трех дам среднего возраста, которые хранят верность друг дружке в любых жизненных обстоятельств и никогда не унывают. Екатерина, Жанна и Ирина – очень разные, но это не мешает им поддерживать крепкие отношения и вместе пускаться в авантюры. Ира – математик, которая работает репетитором на дому. Екатерина – настоящий творец. Она пишет абстрактные произведения искусства в своей мастерской. А Жанна – прагматичный нотариус.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Александр Макогон
Александр Макогон
Алла Юганова
Алла Юганова
Нодар Джанелидзе
Нодар Джанелидзе
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Три лани на алмазной тропе - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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