Российский мини-сериал «Три лани на алмазной тропе» – это история об увлекательных приключениях трех дам среднего возраста, которые хранят верность друг дружке в любых жизненных обстоятельств и никогда не унывают. Екатерина, Жанна и Ирина – очень разные, но это не мешает им поддерживать крепкие отношения и вместе пускаться в авантюры. Ира – математик, которая работает репетитором на дому. Екатерина – настоящий творец. Она пишет абстрактные произведения искусства в своей мастерской. А Жанна – прагматичный нотариус.