Постеры сериала «Три лани на алмазной тропе»

О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале

Сосед привез навоз, а с ним и медведку? Агроном раскрыла, как спасти участок от вредителей – никакие бархатцы не помогут

Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой

Величие Годжо Сатору и «Магической битвы» признали даже на ПМЭФ-2026: зато «Соло прокачку», как всегда, макнули в грязь

«Там, где были деньги, брат брата убивал»: настоящий бандит из 90-х объяснил Безрукову, чем на самом деле опасна «Бригада»

«Прекрасный сериал», «Игра актеров, режиссерская работа на высоте, слов нет»: этот сериал с рейтингом 8 — одна из последних работ Пускепалиса

Включаешь и теряешь счет времени: 3 гипнотических детектива с оценками выше 8 на IMDb — без очевидных хитов

«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)

Финал «Игры престолов» еще не так плох — есть сериал, который закончился позорнее: при 8,6 на IMDb развязку оценили в 2,6

Все могут короли, а сможете ли вы? Только те, кто вырос на советских сказках, наберут 6 из 6 — сложный тест для тех, кому 35+