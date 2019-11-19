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Три лани на алмазной тропе 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Три лани на алмазной тропе
Киноафиша Сериалы Три лани на алмазной тропе Сезоны Сезон 1

Три лани на алмазной тропе 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три лани на алмазной тропе»

В 1 сезоне сериала «Три лани на алмазной тропе» Ира, Катя и Жанна дружат много лет. Они привыкли делиться друг с другом всем, что происходит в их жизнях, и оказывать поддержку в случае неприятностей. Однажды, отправившись на модный показ, подруги попадают в настоящее приключение. Иру попросили отдать видеозапись ведущему телепрограммы. В этот момент она оказалась свидетельницей насильственной смерти телевизионщика и похищения помощницы влиятельного босса. Ира решила посмотреть кассету, из-за которой она попала в такое незавидное положение, и заметила в кадре свою подругу Катю.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Три лани на алмазной тропе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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