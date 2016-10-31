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Таинственная страсть 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Таинственная страсть
Киноафиша Сериалы Таинственная страсть Сезоны Сезон 1

Таинственная страсть 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Таинственная страсть»

В 1 сезоне сериала «Таинственная страсть» события разворачиваются в Советском Союзе 60-х годов. Основная сюжетная линия посвящена роману Ваксона и его прекрасной избранницы Ралиссы. За основу этой любовной истории взят роман Василия Аксенова и Майи Кармен. Они влюбились друг в друга, когда состояли в официальных союзах. Еще одной главной героиней стала поэтесса Нэлла Аххо (Белла Ахмадулина). За ее сердце борются двое мужчин: Ян Тушинский, ее супруг, заставляющий женщину отказаться от ребенка, и Антон Андреотис, который страстно влюблен в Нэллу. Но ему так и не удается вызвать в ней ответные чувства. 

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Таинственная страсть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 ноября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 ноября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
8 ноября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
9 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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