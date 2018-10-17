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Ты моя любимая 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ты моя любимая
Киноафиша Сериалы Ты моя любимая Сезоны Сезон 1

Ты моя любимая 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты моя любимая»

В 1 сезоне сериала «Ты моя любимая» судьба Алены Смирновой в одночасье рушится. Ее супруга – бизнесмена Залесского – задерживают, подозревая в тяжелом преступлении. Одновременно ее брат попадает в серьезные неприятности, а оба маленьких сына оказываются в больнице. Спасая свою семью, женщина обращается к опытному адвокату Юрию. Она рассказывает мужчине свою историю: когда-то она сама чуть не оказалась за решеткой, но будущий муж защитил ее от обвинений и забрал из родного городка в Москву. Она никогда его не любила, однако всегда была ему благодарна. Постепенно между Аленой и адвокатом завязываются отношения, но она не может предать мужа.

Рейтинг сериала

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3.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ты моя любимая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2018
График выхода всех сериалов
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