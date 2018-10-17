В 1 сезоне сериала «Ты моя любимая» судьба Алены Смирновой в одночасье рушится. Ее супруга – бизнесмена Залесского – задерживают, подозревая в тяжелом преступлении. Одновременно ее брат попадает в серьезные неприятности, а оба маленьких сына оказываются в больнице. Спасая свою семью, женщина обращается к опытному адвокату Юрию. Она рассказывает мужчине свою историю: когда-то она сама чуть не оказалась за решеткой, но будущий муж защитил ее от обвинений и забрал из родного городка в Москву. Она никогда его не любила, однако всегда была ему благодарна. Постепенно между Аленой и адвокатом завязываются отношения, но она не может предать мужа.