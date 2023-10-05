Во 2 сезоне сериала «Наш флаг означает смерть» продолжаются увлекательные приключения аристократа Стида Боннета, который отказался от привилегий своей благородной жизни и подался в пираты. Теперь бывший майор британской армии и фермер-сахарозаводчик среднего возраста бороздит морские просторы, знакомится с разными людьми, встревает в неприятности, но всегда ловко выходит сухим из воды. Став капитаном пиратского корабля, Стил пытается заслужить уважение своей мятежной команды. Судьба Беннета меняется после рокового знакомства с печально известным пиратом Черной Бородой.