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Наш флаг означает смерть 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Наш флаг означает смерть
Киноафиша Сериалы Наш флаг означает смерть Сезоны Сезон 2

Our Flag Means Death 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Наш флаг означает смерть»

Во 2 сезоне сериала «Наш флаг означает смерть» продолжаются увлекательные приключения аристократа Стида Боннета, который отказался от привилегий своей благородной жизни и подался в пираты. Теперь бывший майор британской армии и фермер-сахарозаводчик среднего возраста бороздит морские просторы, знакомится с разными людьми, встревает в неприятности, но всегда ловко выходит сухим из воды. Став капитаном пиратского корабля, Стил пытается заслужить уважение своей мятежной команды. Судьба Беннета меняется после рокового знакомства с печально известным пиратом Черной Бородой.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Наш флаг означает смерть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Невозможные птицы Impossible Birds
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2023
Красные флаги Red Flags
Сезон 2 Серия 2
5 октября 2023
Хозяин гостиницы The Innkeeper
Сезон 2 Серия 3
5 октября 2023
Развлечения и игры Fun and Games
Сезон 2 Серия 4
12 октября 2023
Проклятие жизни моряка The Curse of the Seafaring Life
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2023
День рождения Калипсо Calypso's Birthday
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2023
Человек в огне Man On Fire
Сезон 2 Серия 7
19 октября 2023
Водяные Mermen
Сезон 2 Серия 8
26 октября 2023
График выхода всех сериалов
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