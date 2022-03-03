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Наш флаг означает смерть 2022 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наш флаг означает смерть
Киноафиша Сериалы Наш флаг означает смерть Сезоны Сезон 1

Our Flag Means Death 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наш флаг означает смерть»

В 1 сезоне сериала «Наш флаг означает смерть» благородный английский дворянин Стид Боннет устал от рутинной жизни и решил стать капитаном пиратского судна. Он приобрел парусник, который назвал «Смерть», собрал команду и отправился в путь вдоль берегов Северной Америки. Конечно, главный герой и его спутники не просто совершали морскую прогулку. Они захватывали, грабили и уничтожали торговые судна, а также бросали вызов всем, кто пытался встать у них на пути. Однажды Боннет столкнулся с самим Черной Бородой – легендарным пиратом, который совершил нападение на французский корабль «Конкорд».

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наш флаг означает смерть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2022
Проклятый человек A Damned Man
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2022
Пират-джентльмен A Gentleman Pirate
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2022
Дискомфорт в области брака Discomfort In a Married State
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
Месть в хорошей одежде The Best Revenge Is Dressing Well
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2022
Искусство чертовщины Here Dragons Be
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2022
Это происходит This Is Happening
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2022
Дурацкий путь назад We Gull Way Back
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2022
Всеобщая амнистия Act of Grace
Сезон 1 Серия 9
24 марта 2022
Куда бы вы ни пошли, вы окажетесь там Wherever You Go, There You Are
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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