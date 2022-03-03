В 1 сезоне сериала «Наш флаг означает смерть» благородный английский дворянин Стид Боннет устал от рутинной жизни и решил стать капитаном пиратского судна. Он приобрел парусник, который назвал «Смерть», собрал команду и отправился в путь вдоль берегов Северной Америки. Конечно, главный герой и его спутники не просто совершали морскую прогулку. Они захватывали, грабили и уничтожали торговые судна, а также бросали вызов всем, кто пытался встать у них на пути. Однажды Боннет столкнулся с самим Черной Бородой – легендарным пиратом, который совершил нападение на французский корабль «Конкорд».