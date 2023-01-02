Меню
Наш флаг означает смерть
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Сериалы «Наш флаг означает смерть» и «Медленные лошади» продлены на новые сезоны
Пиратские и шпионские приключения продолжаются.
Написать
2 июня 2022 14:21
10 сериалов, похожих на «Наш флаг означает смерть»
Проекты с особенным чувством юмора.
Написать
30 марта 2022 10:14
О чем новый сериал «Наш флаг означает смерть» и стоит ли его смотреть?
Новозеландская комедия о горе-пиратах от Тайки Вайтити и Дэвида Дженкинса. О новом сериале «Наш флаг означает смерть» в вопросах и ответах.
Написать
4 марта 2022 19:13
Джентльмен становится пиратом в новом трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»
Главные роли сыграли Риз Дэрби и Тайка Вайтити.
Написать
17 февраля 2022 11:06
Пираты Риз Дэрби и Тайка Вайтити бороздят моря в трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»
Премьера состоится в марте.
Написать
19 января 2022 10:47
Тайка Вайтити сыграет пирата Черную Бороду в сериале HBO «Наш флаг означает смерть»
Он также выступит режиссером и продюсером проекта.
Написать
4 мая 2021 11:00
Риз Дэрби сыграет ведущую роль в комедийном сериале Тайки Вайтити о пиратах
Шоу расскажет историю приключений «джентльмена пиратов» Стида Боннета.
Написать
6 января 2021 10:31
Тайка Вайтити займется комедийным сериалом о «джентльмене-пирате»
У новозеландского режиссера и актера большие планы на будущее.
Написать
16 сентября 2020 11:40
